Drukte bij heropende Naturalis

Het vernieuwde natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden heeft op de eerste openingsdag zaterdagochtend al veel bezoekers getrokken.

Volgens het museum stonden de eerste mensen rond 8.00 uur al in de rij, terwijl Naturalis om 10.00 uur openging. In het eerste uur werden al 1000 bezoekers geteld.

De renovatie en bouw van een gloednieuw museumpand heeft twee jaar geduurd.

Het museum heeft negen nieuwe tentoonstellingszalen, met thema’s als leven, de dood, de ijstijd, de verleiding en de dinotijd. In de zaal over de dinotijd is het 66 miljoen jaar oude skelet van de Tyrannosaurus rex (T. rex), met de naam Trix te zien.

Volgens Naturalis was de verbouwing noodzakelijk omdat het oude museumgebouw te klein was geworden voor het groeiend aantal bezoekers. In 2016 bezochten 410.000 mensen het museum