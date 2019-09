Krijgen we de koudste winter sinds 100 jaar?

Terwijl we net de derde hittegolf achter de rug hebben, zijn er al wetenschappers die zich gewaagd hebben aan een voorspelling voor de komende winter. Wordt het schaatsen en mutsen op of wordt het een zachte winter? Als de wetenschappers gelijk krijgen, zouden we zomaar de koudste winter in 100 jaar kunnen krijgen.

Het blijven natuurlijk voorspellingen, maar toch. Zo citeert de Duitse website Sputniknews.com een aantal Russische wetenschappers die beweren dat de aarde in een nieuwe klimaatcyclus terecht is gekomen. In deze cyclus zou de zon minder actief zijn, waardoor het overal op aarde kouder wordt. Een vergelijkbaar verschijnsel deed zich ook al voor in de jaren ’50 van de vorige eeuw.

Hitte- en kouderecords

Stel dat deze voorspellingen kloppen, dan hebben we dit niet jaar niet alleen met hitterecords te maken, maar ook met kouderecords. Deze zomer zijn voor het eerst temperaturen van meer dan veertig graden gemeten in Nederland. Als de voorspelling uitkomt, kan het al in oktober behoorlijk koud gaan worden in grote delen van Europa.

Dit betekent dat we ons wellicht moeten voorbereiden op een zeer koude winter, niet alleen als consumenten, maar ook als ondernemers. Sommige ondernemers zijn overtuigd dat de voorspellingen van de wetenschappers gaan uitkomen en hebben er nu al actie op ondernemen. Zo verwachten de ondernemers achter online beddengoedwinkel Bedsupply zo’n grote vraag naar dikke dekbedden dat zij nu al opdracht aan haar producenten hebben gegeven om meer extra warme dekbedden te produceren voor komende winter.

Voorspellingen NASA

Maar het zijn niet alleen Russische wetenschappers die voorspellingen hebben gedaan. Ook wetenschappers van de NASA voorspellen dat het de komende jaren flink gaat afkoelen op aarde. In een onlangs verschenen artikel meldt de Amerikaanse nationale ruimtevaart organisatie dat de zonneactiviteit de komende jaren flink afneemt.

In 2020 begint de volgende zonnecyclus en deze zal volgens berekeningen de zwakste zijn in 200 jaar. Tijdens de laatste zonnecyclus, tussen 1790 en 1830, was de rivier de Theems meerdere keren bevroren en vroor het zelfs in de maand juli in de Verenigde Staten. En wat betekent een verminderde zonneactiviteit voor de NASA zelf? Meer kans op nieuwe avonturen in de ruimte.

Boerenwijsheid uit Oostenrijk

Naast wetenschappers zijn er ook boerenwijsheden over het winterweer. Zo is er in Oostenrijk een bekende spreuk: is het in oktober warm en aangenaam, dan zal de winter streng zijn. Is het echter nat en koel, dan wordt de winter mild. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat als er in oktober veel hogedrukgebieden zijn, deze voor veel zon, droogte en warmte zorgen. In januari zorgen deze zelfde hogedrukgebieden daarentegen juist voor bittere kou.