Ledental songfestivalfanclub groeit flink

Sinds Duncan Laurence het Eurovisiesongfestival dit jaar won, is het aantal leden van de Nederlandse tak van de Eurovisiefanclub OGAE flink gestegen. In een aantal maanden is het ledental verdrievoudigd van 400 naar ruim 1200. “De explosieve groei van de fanclub toont aan dat het songfestival volop leeft in Nederland”, zegt bestuurslid Erik Bolks.

OGAE NL is al druk bezig met de plannen voor evenementen tijdens de songfestivalweek volgend jaar mei in Rotterdam. De fanclub onderhoudt daarvoor contact met de organisatie en de European Broadcasting Union (EBU). “De EBU ziet OGAE als een belangrijke partner bij de communicatie met fans. Bijvoorbeeld bij de distributie van festivaltickets aan de ware liefhebbers. Maar ook als nationale gastheer voor de duizenden bezoekende fans uit heel Europa”, aldus Bolks.

Vrijdag werd bekend dat Rotterdam volgend jaar het Eurovisiesongfestival mag organiseren.