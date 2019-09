NPO hoopt op Haagse steun songfestival

De NPO houdt hoop dat politiek Den Haag een financiële bijdrage gaat leveren aan het Eurovisiesongfestival. Dat zegt een woordvoerder van bestuursvoorzitter Shula Rijxman in een reactie op een inventarisatie van RTL Nieuws. Daaruit blijkt dat veel partijen niet van plan zijn tientallen miljoenen extra te geven voor het liedjesfestijn dat in mei 2020 in Rotterdam plaatsvindt.

“We zien gelukkig ook dat diverse Kamerleden hierover graag in gesprek gaan omdat ook zij zien dat dit voor Nederland van groot economisch en cultureel belang is”, aldus de woordvoerder van Rijxman.

De NPO liet vrijdag al weten dat het geld voor de organisatie van het Eurovisiesongfestival “niet zomaar op de plank ligt, zeker gezien de bezuinigingen die op ons afkomen”. De bestuursvoorzitter denkt aan een bijdrage van 15 tot 20 miljoen euro. De organisatie is nog bezig met de begroting.