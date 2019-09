Opening songfestival mogelijk op Erasmusbrug

De Erasmusbrug in Rotterdam wordt mogelijk het decor van de openingsceremonie van het Eurovisiesongfestival. Dat staat in een publieke versie van het Rotterdamse bidbook dat zaterdag openbaar is gemaakt. Ook de Coolsingel wordt genoemd als mogelijke optie.

De openingsceremonie, waarbij alle deelnemende artiesten een voor een over de rode loper gaan, vindt jaarlijks plaats op de zondag voor de halve finales en finale. Volgend jaar is dat op 10 mei. Als decor wordt vaak gekozen voor een bekend plein of een beroemde bezienswaardigheid.