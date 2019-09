Weinig enthousiasme voor bijdrage songfestival

In de Tweede Kamer bestaat vooralsnog weinig enthousiasme om geld te geven aan de organisatie van het Eurovisiesongfestival dat volgend jaar in Rotterdam wordt gehouden. De NPO wil het kabinet om een bijdrage vragen voor het liedjesfestival. Het zou gaan om 15 tot 20 miljoen euro. De NPO zegt dat het geld voor de organisatie “niet zomaar op de plank ligt, zeker gezien de bezuinigingen die op ons afkomen”. Premier Mark Rutte zei eerder er geen geld voor te willen uittrekken.

De grootste regeringspartij VVD ziet een financiĆ«le bijdrage niet zitten. “Ik heb er alle vertrouwen in dat dat prima kan zonder hulp van de overheid”, zegt Zohair el Yassini. Zijn collega Joost Sneller van coalitiepartner D66 vindt het veel te voorbarig om te spreken over extra geld van het Rijk. Het CDA is niet helemaal afwijzend. Een kleine financiĆ«le bijdrage is bespreekbaar voor de christendemocraten. Oppositiepartijen staan ook niet te springen om een bijdrage te leveren. “Ik ben niet overtuigd”, laat Peter Kwint (SP) weten. “Extra geld voor de publieke omroep is top, maar of dat allemaal naar het songfestival moet lijkt me niet.”

De NPO houdt echter hoop dat politiek Den Haag alsnog een bijdrage gaat leveren, zei een woordvoerder van bestuursvoorzitter Shula Rijxman zaterdag. “We zien gelukkig ook dat diverse Kamerleden hierover graag in gesprek gaan omdat ook zij zien dat dit voor Nederland van groot economisch en cultureel belang is.”