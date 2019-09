Na acht jaar einde aan missie in Zuid-Soedan

Bijna acht jaar hebben Nederlandse militairen en politiemensen meegewerkt aan de VN-missie Unmiss in Zuid-Soedan, maar zondag is er een einde gekomen aan de bijdrage. Het Nederlandse aandeel was de afgelopen jaren al flink teruggeschroefd.

Het kabinet stopt ermee omdat de autoriteiten in het land te weinig meewerken en de veiligheid en medische zorg niet gegarandeerd kan worden. De VN-missie moet burgers beschermen en voor duurzame vrede zorgen. De missie telt meer dan 14.000 mannen en vrouwen.

De Nederlanders hebben de afgelopen jaren geholpen bij onder meer het versterken van de politie en de opbouw van VN-opvangkampen. De Nederlandse bijdrage bestond nog uit zes stafofficieren gestationeerd in de hoofdstad Juba. Toen de missie begon waren er dertig Nederlanders actief voor Unmiss.

Zuid-Soedan scheidde zich na een lange burgeroorlog in 2011 af van Soedan.Twee jaar later brak er een burgeroorlog uit. Vorig jaar september tekenden de strijdende partijen een vredesakkoord. Maar nog steeds zijn zo’n twee miljoen mensen ontheemd. Ook is de afgesproken eenheidsregering nog niet gevormd.