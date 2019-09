Tweede Kamer onderzoekt ‘designated survivor’

De Tweede Kamer onderzoekt of het ook een ‘designated survivor’ moet aanwijzen. Kamerleden die deze status krijgen, moeten dan in noodgevallen de parlementaire taken op zich nemen.

Dat zei Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib in het tv-programma Buitenhof. “De Kamer vindt het op zich een goed idee.” D66-Kamerlid Joost Sneller onderzoekt momenteel of het mogelijk is en hoeveel volksvertegenwoordigers dan moeten worden aangewezen.

Het kabinet zal op Prinsjesdag voor het eerst een designated survior aanwijzen. Deze minister is niet bij de plechtigheid in de Ridderzaal aanwezig om in het geval van een aanslag of andere noodsituatie het landsbestuur op zich te kunnen nemen.

Premier Mark Rutte zei vrijdag nog dat het voor het parlement misschien ook verstandig is om een of meerdere Kamerleden tot designated survivor te benoemen.