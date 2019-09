Aanslagpleger CS had Nederlanders willen raken

Jawed S., die vorig jaar op Amsterdam Centraal Station twee Amerikanen neerstak, zegt dat hij een fout heeft gemaakt dat hij geen Nederlandse slachtoffers heeft geraakt. Hij wilde met zijn terroristische aanslag Nederlanders aanvallen, omdat die in zijn ogen niks deden tegen de beledigingen die Geert Wilders uitte richting de profeet Mohammed.

Op de vraag van de rechter of zijn aanval geslaagd was geweest als de slachtoffers Nederlands waren, antwoordde de 20-jarige S. bevestigend. Eerder zei hij dat hij “wrede en oneerlijke mensen” wilde doden en dat het niet zijn bedoeling was geweest de Amerikanen iets aan te doen.

De verdachte van Afghaanse afkomst herhaalde tijdens de eerste dag van het proces keer op keer dat hij met de trein vanuit Duitsland naar Nederland was gekomen om zijn “religie te beschermen”. “Ik wilde duidelijk maken dat jullie mijn religie met rust moeten laten. Als jullie dat niet doen, dan moet je zijn voorbereid op dit soort acties.”

Aanleiding voor de aanslag was de door Wilders uitgeschreven (en later afgeblazen) cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed.

Overigens erkende S. dat hij eerder heeft verklaard over de wetenschap dat de slachtoffers uit Amerika kwamen, dat dat “de andere vijand” is. Hij herhaalde maandag zijn dreigement dat hij opnieuw geweld zal gebruiken als zijn profeet wordt beledigd. “En dan zullen jullie janken.” Hij benadrukte dat dit niet alleen geldt voor Nederlanders. “Dat geldt voor iedereen.”

Op de vraag van de rechter hoe de wereld dan tegen hem moet worden beschermd, zei hij: “Iedereen die mijn religie met rust laat, zal ik niks doen.” Hij wilde vervolgens niet ingaan op een opmerking over hoe dat voornemen zich verhoudt ten opzichte van het geweld dat hij tegen de Amerikanen heeft gebruikt.