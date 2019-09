‘Campagne nodig over Aziatische hoornaar’

In Vlaardingen zijn afgelopen weekend meerdere Aziatische hoornaars gespot. Volgens stichting platform Stop invasieve exoten is het vrijwel zeker dat er een nest in de buurt zit. Het platform roept minister Carola Schouten van Natuur op om snel een publiekscampagne te starten.

“Er is een grote kans dat momenteel ook op andere plekken in Nederland Aziatische hoornaars rondvliegen, maar dat ze niet opgemerkt worden”, zegt voorzitter Wilfred Reinhold die pleit voor een landelijke campagne, zodat mensen de wesp sneller herkennen en nesten tijdig vernietigd kunnen worden. “Anders zullen in het najaar duizenden koninginnen over tientallen kilometers gaan uitvliegen.”

De Aziatische hoornaar, bijna twee keer zo groot als een normale wesp, is zeer schadelijk voor bijen en andere insecten. Het gaat om een invasieve soort die honingbijen eet, waardoor het insect een bedreiging vormt voor het Nederlandse ecosysteem. De Aziatische hoornaar heeft een donker achterlijf met een kleine donkergele vlek. Het achterlijf van de Europese hoornaar is juist overwegend geel getekend. De steek van een hoornaar is pijnlijker dan van een gewone wesp.

Eerder dit jaar werd in Raamsdonk ook al een Aziatische hoornaar gevonden, waarna het nest is opgespoord en vernietigd.