Financieel inspirator Femke Hogema gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws

Geld: het is een bijzonder én complex thema. We hebben het allemaal elke dag nodig, je kunt er leuke dingen van doen, maar het kan ook stress opleveren.

Mijn naam is Femke Hogema en ik ben vereerd deze maand gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws te zijn! Je kunt me gezien hebben in het SBS6 programma ‘Hoeveel ben je waard?’ dit voorjaar. Ik hielp als Financieel Coach de deelnemers met hun financiën. Ook schreef ik 2 bestsellers: ‘Financiën voor zzp’ers’ en ‘De Winstadviseur’. Mijn derde boek ‘Winstgevende Plannen’ komt in oktober uit.

Vanuit Profit First Professionals BV leid ik boekhouders, accountants en business experts op tot Winstadviseur. Ik verheug me erop om met jullie deze maand leuke, praktische en inspirerende artikelen, tips en interviews over geld te delen.