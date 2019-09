Jawed S: ‘Ik was van plan wrede mensen te doden’

Jawed S. had aanvankelijk niet het plan onschuldige mensen iets aan te doen, toen hij vorig jaar op Amsterdam Centraal Station twee Amerikaanse toeristen neerstak. “Het was helemaal niet mijn bedoeling hen van het leven te beroven. Ik was van plan oneerlijke en wrede mensen te doden.”

Dat zei de 20-jarige verdachte van Afghaanse afkomst bij de aanvang van zijn proces in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. “Ik was naar Nederland gekomen om mijn profeet te beschermen.” De man wilde hem verdedigen tegen de beledigingen van PVV-leider Geert Wilders. De door Wilders uitgeschreven (en later afgeblazen) cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed zou de directe aanleiding hebben gevormd voor de woede bij S.

“Jullie zijn heel erg wreed”, begon hij zijn reactie op de beschuldiging van het Openbaar Ministerie, die hem ervan verdenkt dat hij de twee toeristen wilde doden. “Waarom hebben jullie dat vuile varken de gelegenheid gegeven de profeet te beledigen?” De voorzitter van de rechtbank vroeg hem of hij Wilders bij naam wil noemen, als hij het tijdens het tweedaagse proces over hem heeft.