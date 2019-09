Mantelzorgers luiden noodklok met manifest

Het Mantelzorg Manifest is een dringende oproep aan de rijksoverheid, gemeenten en werkgevers om hun beleid en regelgeving af te stemmen op de behoeften en input van mantelzorgers in Nederland. De belangen van 4,4 miljoen mantelzorgers, waarvan tien procent overbelast, moeten beter gewaarborgd worden.

Aanleiding

De politiek heeft ruim vier jaar geleden bewust gekozen voor ‘Langer Thuis’ waarbij een groot deel van de overheidstaken naar de gemeenten zijn overgedragen. De ongewenste effecten hiervan zijn voor de mantelzorgers steeds meer zichtbaar en voelbaar. Nog steeds wordt er beleid geschreven óver de mantelzorger en is er te weinig aansluiting met de belangen en behoeften van mantelzorgers zelf. Er wordt vol lof gesproken over het mantelzorgen, maar in de praktijk wordt de druk opgevoerd. Mantelzorgers luiden de noodklok met het Mantelzorg Manifest.

Dóór en vóór mantelzorgers

Vanuit de Stichting Mantelzorgelijk.nl hebben mantelzorgers zich verenigd om het Manifest inhoudelijk vorm te geven. Ze komen uit heel Nederland en hebben verschillende achtergronden in het mantelzorgen, hun persoonlijk leven en de ziektebeelden. Daarnaast heeft de consultatie van ruim 10.000 online mantelzorgers gezorgd voor verdere aanscherping van het document. Een manifest geschreven dóór en vóór mantelzorgers.

Kernpunten van het Manifest

In de 10 kernpunten staan de behoeften, de ondersteuning en de positie van de mantelzorger centraal. Mantelzorger worden is geen keuze. Er zijn veel plichten, maar geen rechten. Een mantelzorger is geen vrijwilliger; het is iemand die uit liefde voor een dierbare zorgt. Maar als de zorg te zwaar wordt of te lang duurt, dan is er geen gerichte ondersteuning, geen maatwerk en zeker geen financiële zekerheid. Dat kan en moet anders!

Hoe nu verder?

Medio september 2019 zullen we het Mantelzorg Manifest aanbieden aan de Tweede Kamer. Tevens willen we onze signalen en ervaringen delen tijdens het grote mantelzorgdebat later dit jaar.

Petitie

Op internet is Mantelzorgelijk.nl ook een petitie gestart. Steun ons en teken de petitie.