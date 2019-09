Nederlanders om in de gaten te houden: Fauzia Mahomed Radja (35) van FM Consultancy

Ze kon haar eigen creativiteit niet kwijt in het bedrijfsleven, dus besloot Fauzia Mahomed Radja negen jaar geleden haar eigen bedrijf te starten. Met FM Consultancy begeleidt ze start-ups en MKB bedrijven met vraagstukken over de toekomst, hun strategie en business modellen. Met haar thema’s over toekomstbestendig ondernemerschap merkte Fauzia al snel dat ze goud in handen had. “Wat heeft de markt nodig in deze snel veranderende wereld? Het is heel belangrijk om als ondernemer daarop in te spelen.”

Fauzia werkt met een multidisciplinair team van tien freelancers, waardoor haar bedrijf naar eigen zeggen crisisbestendig is. “In mindere tijden hoef ik niemand te ontslaan. De klant komt met een vraagstuk, ik bedenk de rode draad. Ik coördineer alles en neem de projecten aan. Als blijkt dat er een site gemaakt moet worden, dan zet ik daar iemand uit mijn team op. We zijn echt stappen aan het zetten en begin dit jaar ben ik verhuisd naar een andere locatie.”

Ze vervult naast haar consultancy werk een aantal Raad van Toezicht functies; in die wereld ziet ze vooral witte vijftig plus mannen met een bepaalde economische achtergrond. “Wil je goed toezicht houden, moet je een divers bestuur hebben, dat dus ook uit vrouwen en mensen met een andere culturele achtergrond bestaat. Anders mis je de feeling met de markt. Ik zet me daar de afgelopen twee jaar flink voor in. Met mijn 1.58 meter en vrouwelijk etnisch voorkomen val ik op. Soms zeggen mensen: “je ziet eruit als een poppetje”. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om je verhaal als je aan tafel zit. Het is echt schouders eronder en het gesprek aangaan. Ik ben niet van het roepen, maar van de actie.”

Waarom doe je wat je doet?

“Ik ben ontzettend gepassioneerd om op de langere termijn het verschil te maken. We hebben veel kansen om de beste versie van onszelf te worden. Het werk ligt gewoon op straat. Ik wil mensen laten zien dat het je niet komt aanwaaien en dat je er wel iets voor moet doen, maar dat veel mogelijk is. Ik werk soms 80 uur in de week en ga regelmatig uit mijn comfortzone. Ik kom uit een Hindoestaanse prestatiegerichte cultuur. De lag ligt hoog en van jongs af aan ben ik gestimuleerd om door te leren. Daar komt mijn drive vandaan. Je kan een leven creëren waar je gelukkig van wordt. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt als nu voor mezelf, maar ook nog nooit zoveel vrijheid gehad.”

Hoe is het nu met je?

“Het gaat goed. De zomer was een fijne periode, dan gaan klanten op vakantie en is er even lucht. Ik mag niet klagen. Ik ben op een fijne plek in mijn leven en word over drie weken 36. Ik heb mezelf de vraag gesteld: ben ik happy? Ja, dat ben ik. Soms is mijn werk en privé balans niet optimaal, dat is mijn valkuil. Ik ben zo gepassioneerd, dat ik mezelf voorbij loop. Dan maak ik voor familie en vrienden of thuis een boekje lezen te weinig tijd. Iemand vroeg laatst of ik soms ADHD heb. Nee, zei ik, ik krijg energie van wat ik doe en de mensen om mij heen.”

Waarom sta jij in de ochtend op?

“Dat ik kan werken aan de impact die ik wil maken en de legacy die ik wil achterlaten. Voor mij zijn mijn klanten en het samenwerken belangrijk. Ik wil graag mensen tevreden houden. Maar ik sta ook op omdat wát ik doe, ik ook echt heel leuk vind.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Dat is echt wel die work life balans. Regelmatig zijn mijn man en ik op reis en dan ben ik offline. Dan krijg ik weer wat lucht in mijn hoofd. Daarnaast praat ik regelmatig met mensen die geen ondernemer zijn. Dan heb je andere gesprekken en word je op een andere manier geprikkeld. Ik wil niet alleen maar met ondernemen bezig zijn, maar ook luchtige dingen doen, zoals dansen op een festival. Ik wil ook mijn jonge zelf vieren door iets geks te doen.”

Wat zou je graag meer willen doen en waarom?

“Wat ik heel graag meer zou willen doen, zijn projecten die op de lange termijn meer impact maken. Ik heb altijd geroepen dat ik een kindertehuis wil oprichten in het buitenland. Ik hoop dat op een gegeven moment iemand het bedrijf koopt, zodat ik twee jaar naar het buitenland kan om projecten te starten. De komende vier jaar wil ik een duurzame impact in het buitenland maken, zoals kinderen goed onderwijs bieden. Ik ben heel blij met wat ik nu doe, maar we maken geen grote impact. Bedrijven worden er beter van en hun winst neemt toe, maar het mist een duurzaam karakter. Ik wil niet alleen maar geld verdienen, maar echt iets achterlaten.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Dat niet alles krijgen wat je wilt het beste is wat je kan overkomen. Ik wil altijd alles hebben, maar soms is het ook gewoon goed zoals het is.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Geloven in jezelf. Ik geloof niet in competenties of in opleiding, maar in een tomeloze drive, een geloof in jezelf en in kansen creëren. Ik zie altijd mogelijkheden, zo werkt mijn brein ook. Hoe kan ik een bepaalde situatie het beste voor me laten werken en hoe past dit in het grotere geheel? Dit reflecteer ik ook aan mijn teamgenoten. Dus mijn manier van denken, daar kunnen anderen van leren.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat het mij niet uitmaakt hoe lastig een situatie ook is, dat er altijd diep in mij een motivatie is om door te gaan. Ik ga door, hoe moeilijk het ook is.”

Wat wil je nog bijdragen?

Dat ik alle mensen met wie ik in contact kom, kan prikkelen om met iets aan de slag te gaan, om ergens over na te gaan denken of om een betere versie van wie ze de dag ervoor waren, te zijn. Ik word heel blij als ik iemand ontmoet heb en die vervolgens zegt: ik ben hiermee aan de slag gegaan, je hebt me aan het denken gezet. Ik wil zelf ook elke dag iets beter worden en daarmee wil ik anderen besmetten. Ik denk dat ik dat al doe, omdat ik heel consequent daarmee bezig ben. Het gaat niet om mij, ik ben de tool. Ik deel mezelf met anderen, vooral ook op sociale media, maar ook over de boeken die ik lees of als ik iets gezien of gehoord heb. Ik kaart onderwerpen aan, zodat we erover in gesprek gaan. Dit heeft niets met mijn werk te maken. Ik wil gewoon een ander geluid laten horen.”

Vanaf deze week is Fauzia Mahomed Radja onze nieuwe vaste columnist op Nieuws.nl. Morgen staat haar eerste column online met de titel: Maar je krijgt er zoveel voor terug…