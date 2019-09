Organisaties bang voor nieuwe regels e-sigaret

De brancheorganisatie Elektronische Sigaretten Bond Nederland (Esigbond) en gebruikersorganisatie Acvoda (actief voor dampen) verzetten zich tegen strengere regels voor de e-sigaret. De regering wil e-sigaretten vanaf 2020 onder het huidige rookverbod laten vallen. Ook moeten ze worden verkocht in neutrale pakjes en mogen ze vanaf 2021 niet meer worden uitgestald in winkels. Volgens de organisaties wordt het rokers zo moeilijker gemaakt voor een minder schadelijk alternatief te kiezen.

“Een groeiende groep nationale en internationale overheidsorganisaties en wetenschappers hebben in verschillende onderzoeken geconcludeerd dat de elektronische sigaret veel minder schadelijk is dan traditionele sigaretten”, zegt Emil ’t Hart, voorzitter van de Esigbond. “Het is daarom onbegrijpelijk dat de e-sigaret niet wordt ingezet in de strijd tegen het roken.”

De regering wil Nederland in 2040 rookvrij hebben. Beide organisaties staan achter dat plan, maar vrezen dat rokers door de strengere regels voor de e-sigaret teruggrijpen naar de gewone sigaret. “Het is natuurlijk beter om helemaal te stoppen met roken en ook niet te dampen”, zegt Acvoda-voorzitter Sander Aspers. “Maar voor mensen die stoppen lastig vinden kan een minder schadelijke alternatief soelaas bieden.”