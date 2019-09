Proces aanslag CS met vertraging begonnen

Het proces tegen de 20-jarige Jawed S., verdacht van het plegen van een terroristische aanslag in een hal van het Centraal Station in Amsterdam, is maandag met enkele uren vertraging begonnen. Justitie ondervond problemen met het tijdig aanvoeren van de verdachte in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. S. zit in voorarrest op de speciale afdeling voor terroristen van de gevangenis in Vught.

S. stak op 31 augustus vorig jaar in een hal van het Centraal Station in Amsterdam twee Amerikaanse toeristen neer. De politie schakelde de man uit door hem neer te schieten.

S., Afghaan van geboorte, reisde naar eigen zeggen vanuit zijn verblijfplaats in Duitsland naar Nederland om de profeet Mohammed te verdedigen tegen de beledigingen van PVV-leider Geert Wilders. In februari zei hij tijdens een inleidende zitting dat hij nog steeds van plan is met Wilders “af te rekenen”.

De door Wilders uitgeschreven (en later afgeblazen) cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed zou de directe aanleiding hebben gevormd voor de woede bij S.

De beide slachtoffers en een aantal familieleden zijn bij de zitting aanwezig. De rechtbank betuigde aan het begin van de zitting haar medeleven aan de slachtoffers. “We begrijpen dat het pijnlijk is en dat het emotioneel voor u kan zijn”, aldus de voorzitter.