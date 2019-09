Thierry Baudet en Theo Hiddema in eerste Beau

Beau van Erven Dorens heeft in de eerste uitzending van zijn talkshow Beau op RTL 4 direct twee spraakmakende gasten. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet en zijn rechterhand Theo Hiddema schuiven maandagavond bij hem aan, maakte RTL bekend.

Rond de partij rommelt het sinds Henk Otten, mede-oprichter van FVD, in conflict kwam met Baudet. De FVD-leider kwam maandag ook in het nieuws omdat hij twee keer een vlucht zou hebben gemaakt in een privéjet van een Nederlandse zakenman en dat niet meldde in het geschenken- of reizenregister van de Tweede Kamer.

De FVD houdt maandagavond, voor de uitzending van Beau, een publieke bijeenkomst in Zaandam met de Baudet, Hiddema en andere kopstukken van de partij. Er wordt onder meer gesproken over de interne conflicten binnen de partij van de afgelopen tijd.