Tweedaags proces terreuraanslag CS Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam behandelt maandag en dinsdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp de strafzaak tegen de 20-jarige Jawed S. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van het plegen van een terroristische aanslag. S. stak op 31 augustus vorig jaar in een hal van het Centraal Station in Amsterdam twee Amerikaanse toeristen neer. De politie schakelde de man uit door hem neer te schieten.

S., Afghaan van geboorte, reisde naar eigen zeggen vanuit zijn verblijfplaats in Duitsland naar Nederland om de profeet Mohammed te verdedigen tegen de beledigingen van PVV-leider Geert Wilders. In februari zei hij tijdens een inleidende zitting dat hij nog steeds van plan is met Wilders “af te rekenen”.

De door Wilders uitgeschreven (en later afgeblazen) cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed zou de directe aanleiding hebben gevormd voor de woede bij S. Drie dagen vóór de aanslag op het Amsterdamse station hield de politie de Pakistaan Junaid I. aan op Den Haag CS. Hij zou daags daarvoor in een filmpje op Facebook een aanslag op de PVV-leider of de Tweede Kamer hebben aangekondigd. Ook voor hem zou de cartoonwedstrijd reden zijn geweest over te gaan tot geweld. I. staat eind oktober voor de rechter.

Gedragskundig onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) heeft geen harde conclusies opgeleverd over de geestelijke gesteldheid van Jawed S. De man heeft beperkt aan het onderzoek meegewerkt. Aanwijzingen voor psychische problemen vond het PBC wel.

De beide slachtoffers zullen naar verwachting bij de zitting aanwezig zijn en gebruikmaken van hun spreekrecht.