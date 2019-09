Vijf kanshebbers voor Mispaksel 2019

Vijf producten zijn genomineerd voor de Mispaksel 2019: de verkiezing van Greenpeace voor de onzinnigste en onnodigste plastic voedselverpakking.

De genomineerden zijn bananen van de Plus, die “ondanks hun natuurlijke jasje” toch in plastic zitten; AH couscoussalade, met enkele ingrediënten apart in het plastic; paprika van Jumbo (onnodig verpakt, zegt Greenpeace); een plastic flesje water van Nestlé met plastic dop; en snoepjes van Smint, verpakt in een plastic doosje, folie én een zakje.

Mensen kunnen tot 15 september hun stem uitbrengen. Eind van de maand is de winnaar bekend. Vorig jaar ging de beker naar Red Band, voor winegums die elk afzonderlijk in plastic waren verpakt.