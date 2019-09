Zeeuwse terreurverdachte blijft in cel

Ondanks het verzoek om zijn 12-jarige dochter te mogen ondersteunen tijdens haar behandeling tegen kanker, heeft de rechtbank maandag besloten dat Ahmad Al K. in de cel blijft. De 47-jarige Syriër wordt verdacht van terrorisme en oorlogsmisdrijven in zijn thuisland. Hij zou onder meer hebben deelgenomen aan de standrechtelijke executie van een Syrische militair in 2012.

Al K. werd eerder dit jaar in het Zeeuwse dorp Kapelle na een undercoveractie van de politie aangehouden. Hij kwam daar vijf jaar geleden met zijn vrouw en zeven kinderen wonen.

De Syriër heeft toegegeven dat hij bij de executie in Syrië aanwezig was. Maar hij heeft volgens zijn advocaat geprobeerd het slachtoffer te ruilen voor zijn broers die ook vastzaten. Volgens zijn advocaat heeft hij niet het bevel tot de executie gegeven.