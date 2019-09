Architect Binnenhof afgekocht voor 2,7 miljoen

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) heeft besloten het contract met architect Ellen van Loon van bureau OMA af te kopen voor 2,7 miljoen euro. Van Loon gaf leiding aan de veelbesproken verbouwing van het Binnenhof.

De Tweede Kamer uitte al langer ontevredenheid over de plannen van Van Loon, die veel te ambitieus zouden zijn. Kamerleden zagen liever een sobere verbouwing van de gebouwen aan het Binnenhof. Volgens Knops was het dan ook duidelijk dat er “onvoldoende vertrouwen in de samenwerking” is.

In een brief aan de Kamer schrijft Knops dat er een overeenkomst is bereikt waarin onder meer staat dat Van Loon 2,7 miljoen ontvangt voor het geleverde werk en het “missen van toekomstige inkomsten”.

Architect Pi De Bruijn, die het nieuwbouwgedeelte van de Tweede Kamer heeft ontworpen, krijgt nu een grotere rol. Knops sloot vorige week een overeenkomst met hem, die nog moet worden omgezet naar een officieel contract.

De verbouwing van het Binnenhof heeft voor veel commotie gezorgd. Zo is het definitieve ontwerp naar verwachting pas in mei 2020 klaar, in plaats van later dit jaar, zoals in eerste instantie gepland. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold werd eerder dit jaar aangesteld om de renovatie alsnog in goede banen te leiden.