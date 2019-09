Besluit vervolging Gosschalk duurt nog even

Het duurt nog even voordat duidelijk wordt of voormalig castingdirector Job Gosschalk wordt vervolgd voor ongepast seksueel gedrag richting sommige acteurs. Omdat de officier van justitie die zich met de zaak bezighield is verhuisd is er een nieuwe op de zaak gezet. Die moet zich nog inlezen. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Amsterdam heeft dinsdag een bericht daarover van Shownieuws bevestigd.

Gosschalk kwam in november 2017 in opspraak tijdens de internationale #MeToo-beweging. Hij kwam in het nieuws wegens beschuldigingen van acteurs over seksueel wangedrag. Gosschalk zelf ontkent dat hij strafbare feiten heeft gepleegd. Hij erkende toen al wel dat hij grenzen heeft overschreden en legde daarop zijn werk neer. Hij droeg zijn aandelen in castingbureau Kemna Casting, waar hij mede-eigenaar van was, over aan de zittende directie.

Het OM hoorde Gosschalk in januari, waarna het OM zei op korte termijn een besluit te nemen. Dat laat inmiddels al acht maanden op zich wachten.

Gosschalk was de afgelopen twee decennia verantwoordelijk voor de casting van vrijwel alle grote film-, televisie- en theaterproducties in Nederland namens het bedrijf Kemna Casting. Dat bedrijf heet inmiddels Post Casteleijn.