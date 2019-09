D66 staat open voor wijzigen leenstelsel

Ook regeringspartij D66 staat open voor een andere studiefinanciering. Het leenstelsel is geen doel op zich, zegt fractievoorzitter Rob Jetten.

Nu PvdA en GroenLinks zich tegen het leenstelsel hebben gekeerd, is een Kamermeerderheid daartegen. Jetten wil “de komende tijd goed kijken” of het leenstelsel mensen in de problemen brengt. Hij kan zich goed voorstellen dat bijvoorbeeld mensen met een kleinere portemonnee of die van opleiding naar opleiding opklimmen in de knel komen. Als dat inderdaad blijkt, dan “moeten we het verbeteren”, zegt de D66-fractievoorzitter.

Jetten ziet geen heil in de terugkeer van de oude basisbeurs. Dat stelsel had in ieder geval meer nadelen dan het leenstelsel, vindt hij.

Coalitiepartners CDA en ChristenUnie willen al langer af van het leenstelsel, maar het kabinet heeft afgesproken daar niet aan te morrelen. Het openbreken van die afspraken is “volgens mij nog niet aan de orde”, zegt Jetten. Maar “als er echt groepen buiten de boot vallen moeten je daar altijd zo snel mogelijk op reageren”.