‘Hof moet streep zetten door proces Wilders’

Het gerechtshof moet een streep zetten door het strafproces tegen PVV’er Geert Wilders. Dat betoogde zijn advocaat dinsdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Volgens advocaat Geert-Jan Knoops zijn er opnieuw aanwijzingen dat toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten zich in 2014 met de vervolging van Wilders heeft bemoeid.

Ook heeft het Openbaar Ministerie het gerechtshof daarover verkeerd ingelicht, aldus Knoops. “Dit is een ernstige inbreuk op het recht op een eerlijk proces. Het OM moet daarom niet-ontvankelijk worden verklaard”, zei hij. “Ik ben ervan overtuigd dat we vandaag kunnen stoppen met dit proces.”

Het OM reageert later dinsdag op de advocaat van Wilders. Daarna neemt het hof een beslissing. Zowel het OM als het ministerie heeft iedere vorm van bemoeienis altijd ontkend.

De nieuw opgedoken nota kwam vorige week via RTL Nieuws naar buiten. Via een WOB-procedure probeert RTL stukken boven tafel te krijgen over de vermeende invloed van het ministerie op de vervolgingsbeslissing. Op de nota staat een handgeschreven opmerking van Opstelten om de punten van het OM te bespreken.

Afgelopen juli eiste het OM in hoger beroep een geldboete van 5000 euro tegen Wilders, hetzelfde als in eerste aanleg. De rechtbank achtte de PVV-voorman eind 2016 wel schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar legde hem geen straf op.

Vanaf dinsdag stond het pleidooi van Knoops gepland, daar zijn vier zittingsdagen voor uitgetrokken. Knoops liet al weten 426 pagina’s tekst te hebben voorbereid.