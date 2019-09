Hof denkt na over doorgaan Wilders-proces

Het gerechtshof beslist donderdag of het ‘minder Marokkanen-proces’ van Geert Wilders doorgaat. De advocaat van de PVV’er had dinsdag gevraagd om een streep door het hoger beroep te halen, omdat er volgens hem steeds meer aanwijzingen zijn dat toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten zich in 2014 met de vervolging van Wilders heeft bemoeid. Daarom zou het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard moeten worden in de vervolging.

Volgens het OM is hier echter totaal geen sprake van. “Het OM heeft de beslissing genomen om Geert Wilders te vervolgen en niemand anders”, benadrukte de advocaat-generaal.

Afgelopen week kwam er via een WOB-verzoek van RTL Nieuws onder meer een nota naar buiten waarop Opstelten een handgeschreven aantekening heeft gemaakt dat de punten van het OM besproken moeten worden. Een minister mag zich niet met een vervolgingsbeslissing bemoeien, tenzij hij een officiële aanwijzing geeft.

Het hof Den Haag, voor de gelegenheid uitgeweken naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, wil eerst een aantal ambtsberichten ontvangen voordat er een besluit wordt genomen. Het OM moet die berichten van het college aan het ministerie voor woensdagmiddag verstrekken, een dag later wordt de knoop doorgehakt.

Als het proces doorgaat, kan Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops beginnen aan zijn 426 pagina’s tellend pleidooi. Daar zijn meerdere zittingsdagen voor uitgetrokken.

Afgelopen juli eiste het OM in hoger beroep een geldboete van 5000 euro tegen Wilders, hetzelfde als in eerste aanleg. De rechtbank achtte de PVV-voorman eind 2016 wel schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar legde geen straf op. De uitspraak staat vooralsnog gepland op 11 oktober.

Op 19 maart 2014 stelde Wilders zijn publiek tijdens een bijeenkomst drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder “Minder! Minder!” als antwoord op deze vragen. Daarmee zette de politicus volgens het OM aan tot haat.