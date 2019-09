Kamer terug van zomerreces

De Tweede Kamer komt dinsdag terug na een zomerstop van bijna twee maanden. De regering is al enkele weken terug van het reces en ook de Kamer gaat vanaf deze week weer aan de slag.

Kamerleden wacht een overvolle agenda voor de komende weken. Kamervoorzitter Khadija Arib hekelde voor het begin van het reces al de vele debataanvragen van Kamerleden, die ervoor zorgen dat de agenda is “ontploft”.

Dinsdagavond gaat de Kamer meteen in debat met staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) over de maatregelen die in het Preventieakkoord zijn afgesproken om een gezondere levensstijl onder Nederlanders te stimuleren.

Overigens is de Kamer sinds het begin van de zomerstop ook een fractie rijker. Merel van Kooten-Arissen, de afgelopen jaren actief als Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, stapte uit de fractie van die partij wegens onvrede over de koers. Zij nam haar zetel mee, en vormt sindsdien de enige eenmansfractie die de Kamer telt.

Over twee weken presenteert het kabinet de plannen voor volgend jaar, op Prinsjesdag. Over die plannen debatteren de fractieleiders in de Tweede Kamer diezelfde week nog tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.