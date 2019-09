LSVb verwacht snelle afschaffing leenstelsel

Het leenstelsel voor studenten heeft zijn langste tijd gehad, lijkt het. Er vormt zich volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) een brede politieke coalitie voor herinvoering van de basisbeurs.

“Het is een verademing dat we eindelijk langzaam wegnavigeren van het waanbeeld dat studeren een investering is waar mensen zelf voor moeten opdraaien, terwijl de hele maatschappij er bij gebaat is”, aldus LSVB-voorzitter Alex Tess Rutten. “Alle jongeren in Nederland moeten met een basisbeurs de kans krijgen om zonder bergen schuld hun studie af te ronden, ongeacht de opleiding of financiĆ«le positie van hun ouders”, zegt ze.

Volgens het AD geeft oppositiepartij PvdA niet langer steun aan het leenstelsel, dat de partij zelf heeft ingevoerd. Daarmee zou er een Kamermeerderheid zijn voor terugkeer van de basisbeurs.