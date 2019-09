Nederlandse muziek bij stomme film Faust

Het Nieuw Kollektief speelt in Amsterdam de komende weken drie maal de muziek die de Nederlandse componist Willem Breuker in de jaren negentig maakte voor de beroemde expressionistische film Faust van de Duitse regisseur Friedrich Murnau uit 1926. De compositie wordt tijdens de vertoning van de film uitgevoerd, tweemaal in de open lucht en 30 september in Paradiso.

De Nederlandse componist Breuker (1944-2010) kreeg eind jaren negentig van de Cité de la Musique in Parijs de opdracht om muziek te componeren bij de zojuist gerestaureerde film Faust van Murnau. Breuker maakte geheel eigen muziek, waarin onder meer theatrale elementen en improvisatie samengaan.

Met het muziekstuk Faust toerde het toenmalige Willem Breuker Kollektief langs vele internationale podia. De nog resterende leden besloten dit jaar opnieuw bij elkaar te komen om het stuk te laten klinken zoals het bedoeld is, grotendeels gespeeld door de mensen voor wie Breuker het schreef.