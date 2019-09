‘OM had besluit zaak-Wilders al genomen’

Het Openbaar Ministerie had al besloten Geert Wilders te vervolgen toen het aanschoof voor overleg met toenmalig minister Ivo Opstelten. Ze bespraken niet of de PVV-leider moest worden vervolgd, maar overlegden over wanneer ze dat naar buiten zouden brengen en andere praktische zaken, zegt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Het OM en het ministerie hebben steeds volgehouden dat Opstelten geen stem had in de vervolging van Wilders. Het OM zou dat besluit zelf hebben genomen. Maar RTL Nieuws kreeg vorige week documenten boven water die daarover opnieuw twijfels opriepen. Opstelten bleek te hebben overlegd met de OM-top op het moment dat er slechts een ‘voorgenomen besluit’ lag om een strafzaak tegen Wilders te openen.

Het besluit was feitelijk echter wel degelijk genomen, schrijft Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Het stond enkel nog niet helemaal vast omdat het OM de verdachte altijd nog de kans geeft daarop te reageren.