OM verwacht meer arrestaties wietbende Limburg

Justitie verwacht nog zeker vijftien mensen op te pakken in het onderzoek naar een bende Albanese wiettelers in Limburg. Dat bleek dinsdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting van de rechtbank in Maastricht, waar de eerste zes verdachten terechtstonden. Het gaat om vier Albanezen en twee Marokkaanse Belgen.

In mei arresteerde de politie tijdens invallen in twintig panden in de regio rond Geleen zestien verdachten en nam 12.000 wietplanten en ruim 25 kilo aan gedroogde wiettoppen in beslag. Het onderzoek is nog bezig, justitie verwacht meer verdachten te gaan dagvaarden.

Justitie heeft momenteel meer dan dertig verdachten in beeld. De helft van deze mensen moet nog worden opgepakt en verhoord. Ze worden onder meer verdacht van grootschalige wietteelt, witwassen, het gebruik maken van valse identiteitsbewijzen en deelname aan een criminele organisatie.

Dinsdagmiddag werd een jonge vrouw aangehouden wegens betrokkenheid bij de bendeactiviteiten. Dat maakte haar advocaat Peer Szymkowiak bekend. Zij is de echtgenote van een van de hoofdverdachten, Chihab A. (40). Samen met de even oude Abdnbie B. runde hij het bedrijf Europrofex in Geleen, dat volgens justitie de huur betaalde van tientallen wietpanden in Limburg. De vrouw woonde de zaak tegen haar man nog bij, maar meldde zich daarna in gezelschap van haar advocaat bij de politie.

Justitie vond in totaal 27 valse identiteitsbewijzen. Voor een van die valse ID-bewijzen zou 40.000 euro zijn betaald. Met die valse ID’s konden Albanezen panden huren of kopen om er vervolgens wiet in te verbouwen. Betalingen verliepen via Europrofex. Maar de advocaten van A. en B. zeiden dat het bedrijf geen weet had wat met het geld gebeurde, en niet kon weten dat de documenten vals waren.

De rechtbank beslist woensdag om 14.30 uur over verzoeken van advocaten om hun cliƫnt voorlopig op vrije voeten te stellen. Een dergelijk verzoek wees de rechtbank dinsdag wel al af voor verdachte Chihab A. Hij blijft nog zeker tot de volgende niet-inhoudelijke behandeling op 20 november vastzitten.