Rechter: NS schendt privacyregels niet

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft terecht geoordeeld dat de Nederlandse Spoorwegen niet de privacy schenden van een man uit Almere. Die reist met een persoonlijke ov-chipkaart met een treinabonnement en stelt dat de NS zijn persoonsgegevens opslaat zonder dat dat nodig is.

De bestuursrechter in Utrecht vindt dat de AP terecht een bezwaar van de Almeerder heeft afgewezen. Omdat de NS moet kunnen controleren of voor het abonnement is betaald en of binnen het traject van het abonnement wordt gereisd, is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de Almeerder vertraging oploopt en daarvoor geld terugvraagt, moet de NS eveneens bij zijn gegevens kunnen.

De rechter vindt daarom dat de AP niet hoeft op te treden tegen NS.