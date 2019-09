‘Rechter Wilders-zaak op verkeerde been gezet’

“We leveren vandaag overtuigend bewijs dat de strafrechter op het verkeerde been is gezet.” Dat zei de advocaat van Geert Wilders dinsdagochtend in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol bij aanvang van zijn pleidooi in het hoger beroep van het ‘minder Marokkanen-proces’ van de PVV’er. Voor het pleidooi zijn vier zittingsdagen uitgetrokken, maar waarschijnlijk gaat advocaat Geert-Jan Knoops aan het einde van de ochtend vragen om de zaak aan te houden.

Knoops heeft al vaker gevraagd om de behandeling van de zaak op te schorten of helemaal te schrappen, omdat voormalig minister van Justitie Ivo Opstelten zich in 2014 met de zaak zou hebben bemoeid. Dat mag niet, een vervolgingsbeslissing moet door het Openbaar Ministerie worden genomen.

Het OM heeft altijd ontkend dat de minister zich heeft bemoeid met het al dan niet vervolgen van Wilders. Ook het ministerie ontkent dat, dinsdag nogmaals in door minister Ferd Grapperhaus beantwoorde Kamervragen.

Tot nu toe wees het gerechtshof de verzoeken van Knoops af. Dat hij er nu toch weer om vraagt, is omdat er recent nieuwe stukken zijn opgedoken waarin het volgens de Knoops nog duidelijker blijkt. “Binnen de top van het ministerie heeft men zich actief bemoeid met de vervolging van de heer Wilders.”

De opgedoken nota kwam vorige week via RTL Nieuws naar buiten. Via een WOB-procedure probeert RTL stukken boven tafel te krijgen over de vermeende invloed van het ministerie op de vervolgingsbeslissing van het OM.

In juli eiste het OM in hoger beroep een geldboete van 5000 euro tegen Wilders, hetzelfde als in eerste aanleg. De rechtbank achtte de PVV-voorman eind 2016 wel schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar legde hem geen straf op.