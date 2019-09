Schokkende beelden aanslag CS in rechtszaal

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tijdens het proces tegen Jawed S. in de rechtszaal beelden van bewakingscamera’s getoond waarop de terroristische aanslag op twee Amerikaanse toeristen in het Centraal Station van Amsterdam is te zien. De camera’s hebben ook geregistreerd hoe S. luttele seconden na zijn aanval wordt neergeschoten door de politie.

Het gaat om schokkende beelden. S. staat eerst enige tijd bij de informatiebalie waar de beide slachtoffers staan. Hun vrouwen staan enkele meters verderop, bij de bagage van het gezelschap. S. haalt het grote mes uit zijn rugzak, doet een stap naar voren en steekt het eerste slachtoffer met grote kracht in zijn rug. “Jawed S., je bent geen held, maar een lafaard”, zei de echtgenote van het slachtoffer eerder dinsdag in de rechtszaal. “Je denkt misschien dat je acties een symbool zijn van goed werk, maar ik verzeker je: je vergist je. Je aanval van achteren bewijst je zwakheid.”

Verder is te zien hoe S. na de eerste steek met het mes uithaalt naar het tweede slachtoffer, dat wegrent, met S. in zijn kielzog. Drie agenten schakelen S. vervolgens uit. Het eerste schot mist doel. De tweede afgevuurde politiekogel raakt S. in zijn linkerheup. De man valt achterover. Te zien is hoe het mes uit zijn hand valt en over de vloer van de stationshal glijdt. Eén van de agenten reageerde middels zijn spreekrecht als slachtoffer op het moment dat hij daarna S. onder schot houdt. “Jij ligt kermend op de grond, ik sta met getrokken wapen, met mijn vinger aan trekker, boven je hoofd. Ik had je ook dood kunnen schieten”, aldus de agent, die een posttraumatische stressstoornis heeft opgelopen als gevolg van het heftige incident.

Voorafgaand aan de aanval dwaalde S. zo’n drie kwartier door het station. Ook daarvan zijn camerabeelden. Het OM heeft de beelden getoond in het slotbetoog in de strafzaak tegen S., dat zal worden afgerond met een strafeis.