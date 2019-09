Spotify heeft 3 miljoen Nederlandse gebruikers

Muziekdienst Spotify heeft in Nederland drie miljoen betalende gebruikers en behaalt daarmee een omzet van 350 miljoen euro per jaar. Dat concludeert onderzoeksbureau Multiscope in de tweede editie van de Smart Media Monitor, een grootschalig onderzoek onder 3600 Nederlanders.

Spotify en YouTube zijn veruit de populairste muziekdiensten. Omgerekend gebruiken zo’n 5,2 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder deze diensten voor het afspelen van muziek. Op ruime afstand volgen iTunes, SoundCloud en Google Play Music.

Spotify is het meest onmisbaar voor de consument. Als men maar één dienst zou mogen houden, kiest men namelijk Spotify het vaakst. Niet alleen qua omzet en voorkeur, maar ook qua totale luistertijd blijkt Spotify in Nederland de koning van de muziekdiensten. Maar liefst 56 procent van alle tijd die in Nederland wordt besteed aan muziekdiensten gaat naar Spotify. YouTube is qua tijd de duidelijke nummer twee met een aandeel van 27 procent Voor de andere muziekdiensten samen resteert een tijdsaandeel van slechts 17 procent.