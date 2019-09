Strooi- en ploegwagens de weg op voor test

Voor Rijkswaterstaat begint deze week de winter al. Tot begin oktober worden alle strooiwagens en sneeuwschuivers getest. Die staan op 56 steunpunten door het hele land. Automobilisten kunnen ze dus zomaar tegenkomen op de weg.

Tijdens de zogeheten vlootschouw test Rijkswaterstaat al het wintermaterieel om goed voorbereid te zijn. De strooiers worden op de vrachtwagens gemonteerd, de systemen getest en eventuele gebreken gerepareerd. Verder worden de strooiroutes gereden.

In het gladde seizoen (1 oktober tot 1 mei) moeten de strooiwagens de rijkswegen binnen twee uur hebben gestrooid. Voor die ongeveer 3260 kilometer wegdek staan 546 wagens klaar.

In de afgelopen winter is in totaal 56 miljoen kilo zout gestrooid. Dat is een stuk minder dan het jaar ervoor (2017-2018) waarin 90 miljoen kilo zout werd gestrooid. In de jaren ervoor werd in totaal 75 miljoen kilo (2016-2017) en 41 miljoen kilo (2015/2016) zout gestrooid.