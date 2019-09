Defensie bekijkt alternatief radar Herwijnen

Defensie gaat alsnog kijken of er alternatieve locaties zijn voor het militaire radarstation in Herwijnen. Dat zei staatssecretaris Barbara Visser in de Tweede Kamer. De gemeente is tegen de komst van het radarstation. Bewoners maken zich zorgen over straling.

Als er een andere locatie beschikbaar is, dan komt de radar niet in het Gelderse Herwijnen, verklaarde de bewindsvrouw. Ze gaf toe dat het hele proces niet goed is verlopen. De hele Kamer toonde zich kritisch over de wijze waarop Defensie de zaak heeft aangepakt.

De radar in Herwijnen moet die in Nieuw-Milligen vervangen. Die is veertig jaar oud en over de houdbaarheidsdatum heen. “De factor tijd begint echt mee te spelen”, zei Visser. Ze wil binnen twee maanden laten weten of er een alternatief is voor Herwijnen.