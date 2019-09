Donderdag eerste herfstdag

De meteorologische herfst is al een paar dagen aan de gang. Donderdag gaan we dat ook in het weerbeeld merken. Het wordt dan volgens Weeronline echt herfstweer. Met temperaturen rond de 16 graden wordt het koel voor de tijd van het jaar.

Donderdagochtend is het wisselend bewolkt met regelmatig zon. In het hele land kunnen buien voorkomen. Vooral in de kustgebieden waait het flink. Aan zee is de wind krachtig tot hard. Op de Wadden kan het zelfs stormachtig waaien en is er kans op windstoten tot 75 kilometer per uur.

In de middag is er een komen en gaan van buien. De buien kunnen lokaal gepaard gaan met een klap onweer en hagel. De temperatuur loopt op naar 16 รก 17 graden. Daarmee is het vrij koel, want normaal gesproken wordt het begin september een graad of 20. De matige noordwestenwind maakt het voor het gevoel nog wat koeler. Op de meeste plaatsen kan het aanvoelen als een graad of 15. Tijdens buien kan het zelfs afkoelen tot ongeveer 12 graden. In kustgebieden staat een groot deel van de middag nog een krachtige noordwestenwind.

Ook na donderdag lijkt het buiige weer aan te houden. Vrijdag lijkt het landinwaarts aanvankelijk prima weer te worden met regelmatig zon, maar in loop van de dag neemt de bewolking en kans op buien toe. De wind is vrijdagmiddag ook weer nadrukkelijk aanwezig.

Ook de dagen daarna is er kans op buien met soms ruimte voor de zon. Het blijft ietwat koel voor de tijd van het jaar.