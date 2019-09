Een bankrekening voor New York

Hoe anders was het een jaar geleden. Iedere maand worstelen om door mijn financiën heen te komen. Van de ene factuur naar de andere factuur. Moeite doen om de salarissen van mijn team te betalen. Om over mijn eigen salaris maar te zwijgen. Laat staan dat ik in staat was om mezelf iets extra’s te gunnen.

10 rekeningen

Tot Profit First in mijn leven kwam! Waar ik voorheen één bankrekening had, van waar alles in mijn bedrijf gebeurde, heb ik nu wel 10 rekeningen. Nu hoor ik je denken ’10 rekeningen! Waanzin!’. Nee, juist niet. Het geeft enorm veel overzicht en structuur. Ik zal het je uitleggen.

Wanneer je één bankrekening hebt, dan heb je één bedrag zichtbaar én beschikbaar. Daar treedt dus Parkinsons Law in werking. Die zegt: je gebruikt alle beschikbare ruimte. Of dat nu in tijd is of in geld. Hoe meer er beschikbaar is, hoe meer je neemt. Kijk maar eens naar tijd: als je eind van de week een opdracht klaar moet hebben, dan doe je daar de hele week over. Maar moet een opdracht vandaag klaar, dan is het vandaag klaar. Zo is het ook met geld. Hoe meer geld er zichtbaar is, hoe meer er beschikbaar is, hoe meer je uitgeeft.

Daarom moet je ervoor zorgen dat je het geld wat je ontvangt voor jouw producten en diensten na ontvangst verdeelt over verschillende rekeningen. Rekeningen met de doelen van het geld; winst, salaris, belastingen en kosten. Dat verdelen doe je twee keer per maand volgens vooraf bepaalde, maatwerk percentages. Op deze manier heb je in één oogopslag zichtbaar wat je te besteden hebt en waaraan.

Een rekening voor New York

Ik heb zelf zoals ik al aangaf wel 10 rekeningen. Die rekeningen hebben allemaal een eigen doel. Zo heb ik een rekening voor mijn team, voor opleidingen, voor investeringen en niet onbelangrijk, een rekening voor New York.

Door op deze manier te werken heb ik rust en inzicht in mijn financiën. Weet ik precies wat ik te besteden heb en waaraan. En doordat je minder geld beschikbaar hebt om aan kosten te besteden – je kunt tenslotte niet meer, zoals voorheen, je hele banksaldo spenderen – ga je ook kritischer kijken naar kosten. Daardoor wordt je bedrijf gezonder.

Terug naar Times Square: deze reis was niet mogelijk geweest als ik niet mijn financiën anders had ingericht. Als ik niet mijn kosten en uitgaven beter was gaan managen. Daar ben ik dus ontzettend trots op.

En weet je, mijn rekening voor New York heb ik afgelopen jaar wederom bij iedere verdeelronde met een klein percentage gevuld. Er is weer voldoende geld om eind september weer naar New York te gaan! Mijn ticket is geboekt, ik heb er zin in!

Dit gun ik jou ook! En nu hoeft dat natuurlijk niet een trip naar New York te zijn. Maar kies een doel waar jij voor wilt sparen (bijvoorbeeld een vakantie of een opleiding), open daar een nieuwe rekening voor en maak iedere twee weken een bedrag over naar die rekening, liefst via een automatische overboeking zodat je er geen omkijken naar hebt! En daarna: geniet van het resultaat en wees vooral trots op wat je zelf bereikt hebt.

Dit artikel is geschreven door Dianne Habraken, Profit First professional van DH Finance.