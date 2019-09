Eerste nederzetting op Marker Wadden

Natuurmonumenten is woensdag begonnen met de bouw van de eerste nederzetting op de kunstmatige eilandengroep Marker Wadden. De gebouwen krijgen geen aansluiting op openbare nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en riolering. Alles wordt ter plekke opgewekt, opgepompt en gezuiverd. “Afvalwater zuiveren we zelf, het drinkwater komt uit de duintjes, zonnepanelen zorgen voor stroom”, zegt een woordvoerder van de natuurorganisatie.

De zelfvoorzienende nederzetting bestaat uit onder meer vier vakantiewoningen, een bezoekerscentrum, horecagelegenheid, een werkschuur, onderzoeksstation, beheerdershuisje, slaapgebouw en een kantoor voor eilandwachters en de havenmeester. Ze zijn gebouwd van duurzaam hout uit eigen bossen van Natuurmonumenten.

Naar verwachting worden de eerste gebouwen in het najaar opgeleverd. In het voorjaar 2020 moet alles klaar zijn. Met de bouw is een totale investering van zo’n 4 miljoen gemoeid, voor het grootste deel gefinancierd door Natuurmonumenten.