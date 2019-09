Gökmen T. niet aanwezig bij volgende zitting rechtbank

Gökmen T., verdacht van de dodelijke tramaanslag in Utrecht afgelopen maart, is niet aanwezig bij de volgende zitting in de rechtbank in Utrecht. Het gaat op 23 september wederom om een niet-inhoudelijke zitting. De vorige keer moest T. verplicht verschijnen. De rechtbank ziet daar komende keer geen reden toe en de verdachte heeft laten weten niet te komen.

De 38-jarige T. wordt momenteel door deskundigen onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het is nog niet duidelijk wanneer dat onderzoek is afgerond.

T. wordt verdacht van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk. Door de schietpartij in de tram op het 24 Oktoberplein kwamen drie mensen om het leven en raakten drie anderen ernstig gewond. Een van hen overleed later alsnog.

Tijdens de vorige zitting, afgelopen juli, liet het Openbaar Ministerie weten “sterke indicaties” te hebben dat T. handelde uit terroristische motieven. Het OM baseert die verdenking onder meer op het briefje dat na de aanslag in de vluchtauto van T. werd gevonden. Daarop stond de tekst: “Ik doe dit voor mijn geloof, jullie maken moslims dood en willen ons geloof van ons afpakken, maar gaat niet lukken. Allah is groot.”