Kasteeleigenaren bezorgd over droogte

Meer dan driekwart van de eigenaren van kastelen en landgoederen in Nederland zegt dat hun kasteel of buitenplaats blijvende schade heeft opgelopen door de aanhoudende droogte. Vooral verdrogende historische beplanting en grachten die droog komen te staan zijn een probleem, aldus de stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) die onderzoek heeft laten doen. Bij de sKBL zijn 180 kastelen en buitenplaatsen aangesloten.

In de Achterhoek en Limburg zijn veel landgoederen te vinden. Dat zijn tegelijkertijd gebieden waar volgens de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling LCW sprake is van een groot neerslagtekort en veel te lage grondwaterstanden. Het grondwater kan zich alleen herstellen als het langdurig flink gaat regenen, maar dat wordt daar ook de komende week niet voorzien. Ook in Twente, Zeeland en Zuid-Brabant zijn grote problemen, aldus de LCW.