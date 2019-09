Korpschef: maatregelen tegen geweld genomen

De leiding van de Nationale Politie neemt al maatregelen om het geweld tegen agenten op straat tegen te gaan. Dat is de reactie van korpschef Erik Akerboom op het bericht in De Telegraaf dat politiemensen maar weinig vertrouwen hebben in de aanpak van de korpsleiding en de politiek om geweld van burgers in hun richting tegen te gaan.

De Telegraaf stelt dat het gebrek aan vertrouwen blijkt uit meerdere politiebronnen en ‘uitermate felle reacties van agenten’ op het intranet van de Nationale Politie die de krant heeft ingezien. Jan Struijs van vakbond NPB kreeg na het incident in Rotterdam, waar een man tijdens een trouwstoet in Rotterdam een agent knock-out sloeg, tachtig tot negentig mails van collega’s die gefrustreerd zijn over de politiek, aldus de krant.

Akerboom “kent, herkent en deelt” de frustraties van agenten. “Hij is het ook spuugzat dat zijn mensen met zoveel agressie en geweld te maken krijgen tijdens hun werk”, aldus een woordvoerder van de korpschef.

In samenspraak met de centrale ondernemingsraad en de vakbonden zijn al verschillende maatregelen genomen om dit tegen te gaan, geeft de zegsvrouw aan. Zo hoeven agenten incidenten niet meer op het bureau te melden, maar kunnen ze dat nu via hun mobiele telefoon doen. Ook zijn er bodycams beschikbaar, waarvan uit onderzoek blijkt dat er een afschrikwekkende werking van uitgaat.

Voor een deel ligt de bal echter ook bij de politiek, aldus de woordvoerder van Akerboom. Dit voorjaar deed de korpschef samen met ruim twintig maatschappelijke organisaties een oproep aan de politiek om gevaarlijk vuurwerk tijdens de jaarwisseling te verbieden en te zorgen dat onder meer agenten veilig kunnen werken tijdens oud en nieuw. Dat pleidooi heeft de politiek echter aan de kant geschoven, tot teleurstelling van Akerboom, zegt de woordvoerder.

Ook de maatschappij zelf is aan zet om het tij te keren en het geweld tegen agenten een halt toe te roepen, aldus de zegsvrouw. “Het is kennelijk ook een maatschappelijk fenomeen dat er blijkbaar in Nederland zover waarden en normen vervagen en dat dit blijkbaar kan.”