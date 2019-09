Maandpremie zorg gemiddeld drie euro duurder

De zorgpremie wordt volgend jaar met ruim drie euro per maand duurder. Per jaar betalen verzekerden ongeveer 37 euro meer aan basispremie, bevestigen ingewijden in Den Haag na berichtgeving van De Telegraaf.

Zorgverzekeraars bepalen iedere herfst zelf hoeveel premie ze van hun klanten vragen, maar het kabinet stelt jaarlijks een richtlijn vast. Deze raming komt uit op 1421 euro per jaar. De huidige premie is 1384 euro.

Mensen met een kleine beurs gaan er niet op achteruit, omdat de zorgtoeslag ook stijgt.

Het ministerie van Volksgezondheid wil nog niets kwijt over de cijfers, die met Prinsjesdag openbaar zouden worden.