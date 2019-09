Máxima bij 40e verjaardag Kindertelefoon

Koningin Máxima neemt donderdag een kijkje in Utrecht bij De Kindertelefoon, die veertig jaar bestaat. De hulplijn begon ooit als een lokaal initiatief van ouders. Vandaag de dag werken er meer dan vijfhonderd getrainde vrijwilligers (ook jongeren), op zeven locaties. En dagelijks worden ruim duizend gesprekken gevoerd, tegenwoordig steeds meer per chat.

Via de Kindertelefoon kunnen kinderen – gratis – vertrouwelijk praten over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met mensen in hun omgeving. Jaarlijks zoeken duizenden kinderen en jongeren contact. Vorig jaar zijn er 128.000 gesprekken gevoerd (waarvan iets meer dan de helft over de chat, de rest over de telefoon). Dat waren in totaal 34.362 uren gesprekstijd.

Een chat duurt gemiddeld vijftien minuten, een telefoongesprek ruim twee minuten. Meer meisjes (57,5 procent) dan jongens nemen contact op. Eén op de ruim dertien gesprekken ging vorig jaar over een onderwerp dat verband hield met somberheid, angst of dood. Ook seksualiteit en pesten scoren hoog als gespreksonderwerp. Op het forum via de site kunnen kinderen ook elkaar helpen.

Sinds 2015 is De Kindertelefoon een zelfstandige stichting. Er werken ruim vijfhonderd getrainde vrijwilligers, die eventueel kunnen doorverwijzen naar meer hulp. Ook zijn er ongeveer vijftig jonge vrijwilligers (tussen de 16 en 19 jaar oud) die beschikbaar zijn op de chat. Sommige jongeren praten namelijk liever met een leeftijdgenoot.