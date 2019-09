Meer vrouwen benoemd in bestuur bedrijven

Het aantal vrouwen in de besturen van beursgenoteerde bedrijven in Nederland is dit jaar weer iets gestegen, nadat er in de voorgaande drie jaar sprake was van een daling. Uit de jaarlijkse Female Board Index van de TIAS School for Business and Society, blijkt dat dit jaar een op de vier nieuwbenoemde bestuurders een vrouw is.

Er zijn dit jaar zeven vrouwelijke bestuurders benoemd op een totaal 29 nieuwe bestuurders. Het relatieve aandeel vrouwelijke bestuurders bij alle beursgenoteerde ondernemingen steeg van 5,7 procent naar 8,5 procent. Van alle 64 nieuwbenoemde commissarissen waren er 24 vrouw. Het percentage vrouwelijke commissarissen ging van 25,1 procent naar 26,8 procent.

De stijging had volgens TIAS nog hoger kunnen zijn als de 71 bedrijven zonder vrouw in de raad van bestuur niet weer negentien nieuwe mannelijke bestuurders hadden benoemd. Zes bedrijven voldoen momenteel aan het streven van 30 procent vrouwen in zowel het bestuur als de raad van commissarissen. Per 1 januari 2020 zijn dat er zeven.

Volgens Hans de Boer, voorman van ondernemersorganisatie VNO-NCW, gaat het de goede kant op maar gaat de ontwikkeling nog niet snel genoeg. De komende jaren wil De Boer “flink meters” maken, onder meer via de Stichting Topvrouwen, die een database beheert met zo’n 1500 potentiële vrouwelijke bestuurders.

Binnenkort komt de Sociaal-Economische Raad met een nieuw advies over de toename van het aantal topvrouwen. Later dit jaar buigt het kabinet zich over de vraag of er een quotum moet komen.