Opening meldpunt voor eenzame jongeren

Woensdagavond wordt een landelijk meldpunt voor eenzame jongeren gelanceerd. Het initiatief komt van de stichting Join Us en is bereikbaar via eenzamejongeren.com.

Het meldpunt wordt in Veghel geopend door de chronisch zieke Nadï, die eind juli een tweet plaatste over hoe eenzaam zij is. “Ik zit elke dag alleen. Ik heb hooguit dertig minuten fysiotherapie. Zover mijn sociale leven. Werken, studeren, uitgaan, sporten gaat niet. Maar na negen jaar elke dag in mijn eentje.. Ik wil een netwerk in #Nijmegen!”, twitterde zij.

Met die tweet vormde Nadï een voorbeeld voor veel anderen, die vervolgens ook op sociale media met de hashtags #eenzamejongeren en #maatjegezocht aangaven graag vrienden te willen maken.

De stichting Join Us, die in 2016 van start ging, wil eenzaamheid onder jongeren tussen 12 en 25 jaar terugdringen. Volgens de organisatie wonen in Nederland veel jongeren die het moeilijk vinden om vrienden te maken. Zij biedt inmiddels vanaf acht locaties jongeren de mogelijkheid om eens in de twee weken samen te komen, waarbij ook begeleiders aanwezig zijn die ze kunnen helpen bij het maken van nieuwe vrienden.