Zaanstad zet extra brugwachters in

Zaanstad heeft per direct extra brugwachters ingezet bij alle beweegbare bruggen in de gemeente. Hiermee reageert het gemeentebestuur op de uitkomsten uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van het ongeluk vorig jaar op de Prins Bernhardbrug in Zaandam.

De gemeente zegt alle conclusies uit het rapport over te nemen. “De veiligheid van de gebruikers van de brug staat bij ons voorop en moet gegarandeerd worden”, zegt wethouder Gerard Slegers. “Daarom nemen wij per direct maatregelen en hebben wij vanaf deze morgen extra personeel ingezet bij alle Zaanse beweegbare bruggen.”

Het gaat om twaalf bruggen in Zaanstad. Hiervoor worden zeven à acht personen extra ingezet, laat de gemeente weten.

De OVV uitte forse kritiek op Zaanstad na het ongeluk en een eerder ongeluk in 2015 op de Den Uylbrug in dezelfde gemeente. De urgentie van de gemeente om verbeteringen door te voeren was verslapt en het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s had prioriteit verloren, waren de conclusies.

“Wij implementeren op korte termijn de conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen”, zegt Slegers. “Hiervoor hebben we al, naar aanleiding van de door Zaanstad uitgevoerde veiligheidsscan, 1,2 miljoen euro vrijgemaakt in de voorjaarsnota. De planning van deze implementatie wordt nu gemaakt.”

Volgens de OVV betreft het niet een specifiek Zaans probleem, maar een landelijk probleem. De wethouder van Zaanstad wil hier ook aan meewerken. “Wij trekken samen op met de Onderzoeksraad en andere instanties om tot een goede landelijke normering te komen om de veiligheid van inwoners bij het gebruiken van beweegbare bruggen te waarborgen.”