‘Creatieve 100’ denken mee over songfestival

Een groep van honderd bekende en onbekende Nederlanders heeft meegedacht over de creatieve invulling van het Eurovisie Songfestival, dat in 2020 in Nederland plaatsvindt. Aan deze ‘Magic 100’ zijn tips gevraagd over hoe het evenement “leuker wordt om naar te kijken” en “aantrekkelijk voor een brede doelgroep”, meldt de organisatie van het songfestival donderdag.

Ook werd aan de honderd gevraagd of ze idee├źn hebben hoe kijkers actiever bij het evenement kunnen worden betrokken. “‘We willen dat het Eurovisie Songfestival een evenement wordt waarin Nederland zich herkent en dat Europa positief verrast”, zegt Sietse Bakker, een van de organisatoren. “Nederlanders zijn creatief, zeker op het gebied van televisie maken en evenementen organiseren. We hebben ervoor gekozen die creativiteit aan te spreken om het evenement in 2020 naar een hoger plan te tillen. Niet per se groter, wel beter.”

Enkele van de bekende Nederlanders die mee dachten zijn Howard Komproe (cabaretier), Karin Swerink (hoofdredacteur Linda) en Kim Putters (directeur Sociaal Cultureel Planbureau). De organisatie van het songfestival komt binnenkort naar buiten met de eerste plannen over hoe het evenement creatief wordt ingevuld.