Curaçao praat over overname raffinaderij

De Curaçaose overheid onderhandelt met de Klesch Group over overname van de honderd jaar oude raffinaderij op het eiland. De onderhandelingen moeten uiterlijk eind november tot een akkoord leiden.

De Klesch Group is een internationale, industriële organisatie, waarvan het hoofdkantoor in Genève is gevestigd. Het bedrijf heeft onder meer een raffinaderij in Duitsland.

Shell begon in 1918 met de bouw van de raffinaderij op Curaçao. Sinds 1985 is die in handen van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA. Het leasecontract met PdVSA loopt eind 2019 af.

De raffinaderij ligt nu al bijna een jaar stil, onder meer door de sancties van Amerika tegen Venezuela en PdVSA. Dat bedrijf heeft ook interesse om verder te gaan met de raffinaderij. De Curaçaose regering kiest echter exclusief voor de Klesch Group. De regering wil onder meer dat de nieuwe beheerder investeert in maatregelen tegen milieuverontreiniging.