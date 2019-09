Gilbert O’Sullivan op Nacht van de Poëzie

De Ierse zanger en componist Gilbert O’Sullivan, in ons land vooral bekend van zijn hits uit de jaren zeventig Nothing Rhymed, Clair en Alone Again (Naturally), zal eind deze maand optreden tijdens de 37e Nacht van de Poëzie in Utrecht.

Hij is uitgenodigd omdat hij ook zijn eigen teksten schrijft, aldus een woordvoerster. Tijdens de Nacht brengt hij zowel nieuwe songs als oud werk ten gehore. O’Sullivan bracht recent een nieuw album uit.

Tijdens de Nacht van de Poëzie treden verder dichters op als Lévi Weemoedt, Breyten Breytenbach, H.C. ten Berge en Tom Lanoye.

De Nacht trekt gemiddeld 2000 mensen. Het evenement heeft deze keer plaats op zaterdag 28 september.